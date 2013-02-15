Полсотни кладбищ в Подмосковье нужно закрыть из-за нарушения саннорм

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15 февраля 2013, 15:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта goalbound.net

Почти 50 кладбищ в Подмосковье должны быть закрыты из-за близости к водоёмам и возникающей в связи с этим опасности эпидемий. Об этом в пятницу сообщила министр потребительского рынка и услуг Московской области Екатерина Семёнова.

По её словам, 48 кладбищ в регионе нарушают санитарные нормы из-за близости к водоносным артериям.

Семёнова сообщила, что не будет "страшилки рассказывать", но:"Они должны быть закрыты. Процедура эта должна быть исполнена со всей юридической грамотностью и точностью. К сожалению, пока муниципалитеты этого не сделали. Мы сейчас им помогаем усиленно", - заявила Семёнова в ходе обсуждения перспектив развития похоронной отрасли региона во время круглого стола, проведенного в пятницу, передает пресс-служба правительства Подмосковья.

Глава министерства пояснила, что по санитарным нормам расстояние от кладбища до водоёма должно составлять не менее 50 метров, и это правило нарушается. Также в некоторых случаях речь идёт об утяжелении грунтов, которые могут повлиять на подземные водоносные слои и привести к "подмыванию" могил и, соответственно, угрозе эпидемий.

"Я надеюсь, что не случится никаких катаклизмов с точки зрения форс-мажорных погодных условий, которые могли бы создать предпосылки для различных эпидемий и загрязнений", - добавила Семёнова.