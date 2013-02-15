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15 февраля 2013, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Открытое письмо Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вынуждены повторно обратиться к Вам, так как наше первое обращение по ситуации, сложившейся в области социально-трудовых отношений в электроэнергетическом комплексе (письмо ВЭП от 11.10.2012 г., исх. №01/312) было направлено (письмо Администрации Президента РФ от 13.10.2012 г., исх. №А26-02-065479) в Министерство энергетики Российской Федерации. Минэнерго России, рассмотрев данное обращение, сообщило, что «не имеет полномочий по регулированию трудовых отношений, в том числе по вопросу оплаты труда работников электроэнергетической отрасли».

Напомним, что поводом для нашего обращения к Вам послужила крайне негативная ситуация, сложившаяся в области социально-трудовых отношений в электроэнергетическом комплексе страны. За всё время, прошедшее после реформирования РАО «ЕЭС России», реальная заработная плата производственного персонала в отрасли не повышалась, а лишь увеличивалась на индекс потребительских цен, в ряде случаев её рост вообще был заморожен. Трудоспособные и профессионально подготовленные кадры перестали идти работать в энергетику, перестали считать профессию энергетика престижной и почетной, молодые обученные специалисты не задерживаются в организациях больше полутора лет. Всё это – следствие сложившейся в отрасли политики, проводимой высшими менеджерами крупнейших холдинговых компаний электроэнергетики, предполагающей приоритет в бизнесе, направленный на извлечение максимальной прибыли, в том числе посредством неоправданной экономии затрат на персонал. В то время, как средняя зарплата рабочих основных профессий – электромонтеров, машинистов блоков станций, в большинстве регионов РФ остается невысокой и составляет 15 — 23 тысячи рублей, представители высшего менеджмента, составляющие 10 процентов работников организаций, «съедают» до 40 процентов всего фонда оплаты труда. Отсюда гигантская дифференциация в оплате труда отдельных категорий работников, социальное расслоение и напряженность, недовольство в коллективах, масштабная текучесть кадров основных профессий, общая тенденция к снижению профессионального мастерства и кадровый голод. Имеет место и неоправданно «раздутые» штаты в управляющих структурах межрегиональных компаний.

Вопросы повышения заработной платы работникам основных профессий Профсоюз надеялся решить посредством заключения с работодателями нового Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике. Однако, в ходе коллективных переговоров по заключению Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ очередного периода (далее – ОТС), которые длятся уже более полугода, полномочные представители сторон социального партнерства на отраслевом уровне – Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – ВЭП) и Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (далее – Объединение РаЭл) так и не смогли найти компромиссные решения, приемлемые в качестве обязательств работодателей и работников, регулирующих социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения в отрасли.

Впервые за последние 20 лет сотни тысяч работников организаций электроэнергетики остались без главного документа в сфере выстраивания социально-трудовых отношений в рамках отрасли. На отраслевом уровне не согласованы и остались не принятыми принципиально значимые минимальные стандарты в области оплаты труда работников, предоставления льгот, гарантий и компенсаций, определяющих социальную стабильность в отрасли.

По нашему мнению, данный факт свидетельствует о кризисе социального партнерства в электроэнергетике Российской Федерации на отраслевом уровне.

Профсоюзная сторона на коллективных переговорах, наряду с достигнутыми ранее договоренностями, преследовала достижение нескольких обстоятельных, гуманных и социально ориентированных целей:

— реального повышения и формирования конкурентной заработной платы работников отрасли;

— уменьшения огромной дифференциации в оплате труда отдельных категорий работников и разового увеличения заработной платы работников основных профессий;

— приостановки повсеместно наблюдающихся тенденций по снижению работодателями расходов на персонал посредством неоправданной оптимизации численности работающих;

— сдерживания усиливающейся интенсификации труда работников без учета установленной нормативной численности персонала организаций;

— изменения сложившегося порядка учета расходов на персонал в тарифах на тепловую и электрическую энергию.

С сожалением приходится констатировать, что все усилия ВЭП по улучшению благосостояния работников раз за разом натыкаются на решительное противодействие со стороны Объединения РаЭл, которое ссылаясь на крупнейших работодателей отрасли (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока» и других) отвергает любые предложения по справедливому перераспределению доходов энергокомпаний и существенному повышению заработной платы рядовых электромонтеров, электрослесарей, других рабочих основных профессий.

15 ноября 2012 года в Москве состоялась коллективная акция в поддержку требований отраслевого Профсоюза по увеличению реальной заработной платы работников организаций электроэнергетики Российской Федерации, в которой приняли участие около 200 работников организаций электроэнергетики и профсоюзных активистов из большинства регионов страны. Кроме того, в адрес «Всероссийского Электропрофсоюза» поступило свыше 110 тысяч подписей работников организаций отрасли, как членов отраслевого Профсоюза, так и работников организаций, не входящих в отраслевое профсоюзное объединение, но поддержавших выдвинутые Профсоюзом требования.

Ситуация, сложившаяся на коллективных переговорах по заключению ОТС в электроэнергетике, также была предметом обсуждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 октября 2012 года. В результате ФСТ России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтруду России было предложено совместно с заинтересованными общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов провести консультации по вопросу учета расходов на оплату труда работников, предусмотренных Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ, при установлении тарифов на электроэнергию.

К нашему сожалению, совещание, состоявшееся в соответствии с решением РТК на площадке ФСТ России 19 декабря 2012 года, оказалось, в основном, формальным и не дало желаемых результатов. В совещании принимали участие представители ФСТ России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минтруда России, «Всероссийского Электропрофсоюза», Объединения РаЭл, ФНПР, РСПП.

По итогам проведенной дискуссии, обмена информацией о состоянии социально-трудовых отношений в регулируемой отрасли, можно сделать следующие выводы:

— в настоящее время федеральные исполнительные и регулирующие органы существенно ограничены в возможностях внесения каких-либо изменений в систему ценообразования тарифов на электрическую и тепловую энергию, придерживаются позиции незаинтересованности в решении вопросов, связанных с оплатой и интенсификацией труда работников отрасли;

- стороны социального партнерства в электроэнергетике – ВЭП и Объединение РаЭл, по-прежнему остаются без какой-либо поддержки и понимания со стороны федеральных и отраслевых органов управления;

- учитывая, что в большинстве энергокомпаний основным акционером остается Государство, решение о наведении порядка в оплате труда в электроэнергетике России может быть принято только на Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, уровне либо по Вашему распоряжению, на уровне Правительства Российской Федерации.

О непростой ситуации в электроэнергетике России, от которой во многом зависят издержки промышленности и сельского хозяйства, жизненный уровень населения, неоднократно высказывались ведущие экономисты страны. Реформа РАО «ЕЭС России» не принесла отрасли ожидаемых инвестиций, остается высоким физический и моральный износ энергетического оборудования, распределительные сети находятся в предаварийном состоянии. В этих условиях особую актуальность приобретают инвестиции в человеческий капитал.

Наши требования по увеличению заработной платы работников отрасли полностью соответствуют Вашим Указам № 596 и № 597 от 7 мая 2012 года о долгосрочной государственной экономической политике, государственной социальной политике, в которых, в частности, предусмотрено увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза, а также государственной программе по поэтапному приближению минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. Реализация этих решений позволит обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах, будет способствовать существенному улучшению ситуации в сфере социально-трудовых и иных, связанных с ними отношений в промышленности России, в том числе и в электроэнергетике – одной из стратегических отраслей Российской экономики.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию в отрасли и дать соответствующие поручения Правительству Российской Федерации.

Профсоюз готов принять участие в обсуждении обозначенной проблемы на любом уровне, имеет конкретные предложения по выходу из затянувшегося кризиса в сфере социально-трудовых отношений, способного привести к стихийным выступлениям и протестным действиям со стороны работников электроэнергетической отрасли России.

От имени работников электроэнергетики России

Центральный комитет Общественного объединения –

«Всероссийский Электропрофсоюз»

28 января 2013 года.