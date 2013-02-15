"ВКонтакте" по требованию прокуратуры удалены страницы "чайлдфри"

//Общество

15 февраля 2013, 15:04 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта www.procspb.ru

Администрация "ВКонтакте" по требованию прокуратуры Санкт-Петербурга и Леноблати заблокировала группы "добровольцев бездетности". Кроме того заблокирована страница одного из пользователей социальной сети.

Прокуратура в своем обращении к администрации "ВКонтакте" указала перечень групп, где пользователи социальной сети - приверженцы идеологии "childfree" (добровольная бездетность, сознательное нежелание когда-либо иметь детей) "пропагандируют нарушения прав несовершеннолетних".

"В группах содержалась крайне негативная информация (записи пользователей, фото), призывающая к противозаконным действиям по отношению к детям и матерям. Кроме того, в данных группах имела место информация, отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, являющаяся видом информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»", - говорится в сообщении питерской прокуратуры.

По результатам проведенной проверки, прокуратурой района на имя генерального директора ООО "В Контакте"направлено письмо о необходимости удаления информации, нарушающей запреты, установленные п. 5.3.4 Правил пользования сайтом.

Теперь все нарушения в соцсети устранены.