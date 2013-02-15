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15 февраля 2013, 14:43 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Фото пресс-службы СКР.

В Верхней Пышме Свердловской области утром пятницы на основании судебного решения в квартире на улице Огнеупорщиков в присутствии проживающих в ней лиц - семьи Иваненко и несовершеннолетнего - проведен обыск с участием сотрудников СКР и полиции.

По результатам обыска из квартиры изъяты в том числе системный блок и 2 ноутбука, а также ряд иных устройств, на которых, по имеющейся информации, могут содержаться сведения, имеющие значение для следствия. В настоящее время решается вопрос о назначении по изъятым предметам судебной компьютерно-технической экспертизы.

Обыск и изъятие компьютеров проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

"Указанное уголовное дело возбуждалось по факту публичного размещения в конце ноября 2012 года в сети Интернет в рамках учетной записи интернет-сервиса онлайн-дневников «Live journal» («Живой Журнал») оскорбительного высказывания в адрес одного из следователей регионального следственного управления СК России в связи с находящимся в его производстве уголовным делом", - сообщает в пятницу пресс-служба СКР.



В ходе расследования уголовного дела следственно-оперативным путем получена информация о том, что указанное оскорбительное высказывание могло быть размещено и распространено в сети Интернет с персонального компьютера, находящегося в квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме по улице Огнеупорщиков в городе Верхняя Пышма.

С учетом этого следователь обратился в Верхнепышминский городской суд с ходатайством о разрешении производства обыска в указанной квартире, судом ходатайство было удовлетворено.

Кто из членов семьи Иваненко подозревается в оскорблении следователей не уточняется.