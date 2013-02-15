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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

70-летию Сталинградской битвы и Дню Защитника Отечества посвящается!

15 февраля 2013, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

19 февраля  управа округа Северное Медведково готовит торжественную встречу с ветеранами Великой Отечественной Войны, подразделений группы особого риска, руководителями школьных музеев, почетными жителями района.

В кинотеатре «Ладога» соберутся настоящие мужчины, участники великих сражений – Сталинградской и Курской битвы – и их потомки, которые выбрали важнейшую и вместе с тем опаснейшую работу испытателей мощного оружия, ликвидаторов радиационных аварий...

Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы

Валерий Юрьевич Виноградов, Зам. префекта Северо-Восточного административного округа Валентина Александровна Заботина, и.о. главы управы района Северное Медведково Любовь Михайловна Сабирзянова вручат ветеранам ценные призы, после награждения состоится концерт.

 

            Концерт откроет народный артист СССР Василий Семенович Лановой. Великий актер пообщается с ветеранами, вручит свою книгу «Летят за днями дни» (ИД «Аргументы Недели») с автографом и свой диск, с песнями военных лет.

            В 2013 году будет много поводов для встреч и воспоминаний. В феврале, помимо Дня защитника Отечества, отмечаем 70-летие победы в Сталинградской битве. Само время отправляет нам подсказку: не терять его, разговаривать с фронтовиками и о фронтовиках, создавать атмосферу добра, уважения  и признательности.

 

Ждем представителей СМИ  19 февраля 2013 года

Время проведения: 13.00- 14.30

Адрес: Ул. Широкая, 12,  Кинотеатр «Ладога»

Ст. м. Медведково, выход из последнего вагона (состава, идущего из центра)

 

Аккредитация:

Рубцова Наталия

8-916-105-41-70

rubtsova@argumenti.ru

АН

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