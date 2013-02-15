Министерства должны переехать в Подмосковье

//Общество

15 февраля 2013, 13:21 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Врио главы Московской области Андрей Воробьёв в ходе пресс-конференции о ста днях работы в регионе заявил, что все министерства должны будут так или иначе переехать в Подмосковье, сообщает корреспондент «АН-онлайн».

По словам А. Воробьёва, «все министерства так или иначе должны будут переехать» к нему в регион.

Ранее «АН-онлайн» писали, что врио главы Подмосковья заявил, что практику посещения районов намерен превратить в стиль работы своей команды, а также ищет инвестиции для развития региона.