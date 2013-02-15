Воробьев определился с кандидатом в мэры Жуковского

//Общество

15 февраля 2013, 13:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.mosreg.ru

Стало известно, что врио губернатора Московской области Андрей Воробьев на досрочных выборах мэра Жуковского поддержит кандидатуру Андрея Войтюка - начальника военной части авиационно-спасательного центра МЧС города.

По мнению Воробьева, Войтюк сможет обеспечить чёткую реализацию комплексной программы преобразований, которую наметило правительство Подмосковья.

"Выборы главы города будут очень напряжёнными. Я принял решение о поддержке кандидата, который живёт в Жуковском и хорошо себя зарекомендовал, - это Войтюк Андрей Петрович. Это наш кандидат, мы его хорошо знаем и будем его поддерживать", - сообщил накануне Андрей Воробьёв на встрече с руководством Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, передает пресс-служба врио губернатора Подмосковья.

Выборы мэра Жуковского пройдут 31 марта.

"АН" писали, что сегодня Андрей Воробьев провел пресс-конференцию, на которой отчитался за 100 дней работы на посту и.о. губернатора Московской области. Среди прочего он заявил, что все федеральные министерства должны будут так или иначе переехать в Подмосковье.