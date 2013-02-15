Врио губернатора Подмосковья Воробьев рассказал о 100 днях работы

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15 февраля 2013, 12:50 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Врио главы Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что практику посещения районов намерен превратить в стиль работы своей команды. Об этом сообщил корреспондент «АН-онлайн», присутствующий на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС.

По словам А. Воробьева, открытие масштабного проекта кольцевой автодороги ЦКАД запланировано на 2018 год. Он отметил, что сроки они хотят отодвинуть на год.

Исполняющий обязанности губернатора также подчеркнул, что область намерена привлекать инвесторов. Ради этого во всем регионе будет размещена реклама с почтовым адресом самого А. Воробьева.

На пресс-конференции главу Подмосковья попросили чаще использовать «Твиттер», чтобы жителям было проще донести до него информацию, в том числе о несанкционированном строительстве об обманутых дольщиках. Ранее решение проблемы об обманутых дольщиках было одним из программных заявлений Сергея Шойгу. Его преемник сказал, что возьмет ее на вооружение.