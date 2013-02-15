Правозащитники Казани устроили видеоохоту на гаишников

//Общество

15 февраля 2013, 12:42 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото www.pda.uralinform.ru

В связи со вступлением в законную силу постановления правительства России, согласно которому поездки членов Государственного совета республики Татарстан не могут сопровождаться машинами ГИБДД, правозащитники Казани намерены снимать видео нарушителей и выкладывать его в интернет. Об этом «АН-онлайн» сообщил руководитель пресс-службы Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.

Запрет пал на глав регионов, полномочных представителей президента в федеральных округах, а также руководителей фракций Госдумы. Об этом было заявлено на коллегии МВД РФ. Рассчитывать на сопровождения сотрудников ГИБДД вышеназванные лица смогут толь в случаях участия в мероприятиях, проводимых президентом России Владимиром Путиным или премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Картина, когда автомобиль ГИБДД едет впереди с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, стремительно пролетая перекресток, где гаишник заблаговременно перекрыл движение, типична. «Такие «уловки» сотрудников ГИБДД теперь не пройдут: если перекрывать движение для чиновников и ранее считалось недопустимым, сейчас вне закона оказалось и сопровождение ВИП-машин полицейскими автомобилями», - пояснил председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин.

Казанский правозащитный центр и отделение Федерации автовладельцев России в Татарстане предлагают автомобилистам и пешеходам направлять им видеозаписи, на которых зафиксированы нарушения со стороны гаишников, для проведения прокурорских проверок.

Правда в Казани, которая вечно стоит в пробках, первые лица уже давно передвигаются на вертолётах, для чего по всему городу созданы специальные площадки. Но все же кортеж в сопровождении спецмашин увидеть можно.