Минрегион обещает поднять национациональное самосознание вдвое

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15 февраля 2013, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.minregion.ru/

Более половины граждан России - 56% - не считают себя россиянами - для них более важна этническая и религиозная самоидентификация. Для того, чтобы поднять национальное самосознание за пять лет вдвое Минрегион просит 124,6 млрд.

Министерство сообщает в окончательной версии Концепции федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", подготовленной для рассмотрения правительством РФ, что в 2012 году только 44% граждан России считали себя россиянами, передают сегодня "Известия".

При этом всего 51% жителей России положительно оценили состояние межнациональных отношений и лишь 45% удовлетворены реализацией своих этнокультурных прав. А 62% продемонстрировали скрытую нетерпимость: ответили "да" на вопрос, следует ли ограничить въезд представителей некоторых национальностей в их регион.

Ведомство разработало два сценария федеральной целевой программы, рассчитанной на 2013–2018 годы. Они отличаются разным уровнем финансирования. Предполагается, что 124,6 млрд рублей позволят к 2018 году довести долю считающих себя россиянами до 86%. В более экономном варианте будет потрачено 36,6 млрд рублей, а доля граждан, относящих себя к россиянам, вырастет лишь до 64%.

В первом варианте уровень скрытой нетерпимости за пять лет снизится до 34%, во втором — до 54%.

Средства на реализацию программы предполагается распределить между пятью ведомствами: Минрегионом, Минобрнауки, Минкультуры, Госстроем и Росмолодежью. Все регионы охватят единой системой мониторинга и прогнозирования возможных конфликтных ситуаций. Уровень доходов населения в традиционных местах проживания будут увеличивать. К участию в мероприятиях национальной и этнокультурной направленности будут с каждым годом привлекать всё больше людей. В программе отдельно прописано повышение активности казачества.

Эксперты оценивают проект Минрегиона по укреплению национального единства неоднозначно.