На Дальнем Востоке откроют православную детскую телестудию

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15 февраля 2013, 12:21 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

Фото www.uvk.od.ua

Для православной детской телестудии «Ромашки», которая располагается в столице Еврейской автономии, закуплено дополнительное оборудование, которое позволит начать полноценное вещание. Об этом сообщили в Биробиджанской епархии.

Детская телестудия «Ромашки» создана при Биробиджанской епархии, цель – пропаганда вечных ценностей. Методическую помощь в реализации проекта оказала лауреат Государственной премии генеральный директор историко-культурного комплекса «Вятское» (Ярославская область) Елена Анкудинова. По приглашению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Иосифа она приезжала в ЕАО.

Основную часть оборудования подарил Биробиджанской епархии губернатор Еврейской автономии Александр Винников, однако для запуска телестудии не хватало технического оснащения. Материальную поддержку оказали спонсоры. Они профинансировали закупку дополнительного оборудования - студийного света, звуковой аппаратуры и компьютеров для монтажа.

Пока оборудование доставляется в Биробиджан, организаторы телестудии занимаются подготовкой обучающих телепрограмм и разработкой критериев отбора юных студийцев. Освящение и торжественное открытие «Ромашек» запланировано на конец февраля – начало марта.