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15 февраля 2013, 12:20 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Кадр Первого канала.

В районе саратовского аэродрома пассажирские лайнеры часть пути вынуждены пролетать вслепую, без сопровождения с земли: две новые десятиэтажки блокируют сигналы радаров и авиадиспетчеры на время "теряют" воздушные судна.

Дома начали строить еще в 2011 году, в каждом по 100 однокомнатных квартир. Это так называемое социальное жилье стоимостью по1,5 млн ордер.

В администрации города необходимые для строительства документы подписали, не согласовывая с руководством аэродрома.

"Администрация выдала разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию, мы действовали с буквы закона, наших нарушений нет", - говорит зампредседателя комитета по градостроительной политике администрации г. Саратова Андрей Гнусин, передает Первый канал.

Руководство аэродрома рассказывает, что были против строительства еще на этапе проектирования, об этом знали и чиновники, и сам застройщик. Когда поняли, что мирным путем решить вопрос не удастся, обратились в суд, но пока он принимал решение обезопасить полеты, дома были построены.



Теперь необходимо либо перенести локаторы, либо снести дома.

Перенос локаторов - это сложно технически и стоит сотни миллионов рублей, за чей счет проводить работы - непонятно.

Дома сдали в эксплуатацию еще в конце 2012 года, но людям въехать пока не удалось.

Застройщик, который не предупредил покупателей квартир о конфликте с аэродромом, и администрация собираются обжаловать решение суда в надежде поставить точку в споре на своей стороне.

Дольщики требуют вернуть свои деньги.