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В Челябинске закрыты магазины, школы и детсады
15 февраля 2013, 11:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня утром над Челябинском пролетел, по данным блогеров, метеорит, по данным МЧС - прошел метеоритный дождь, в зданиях выбиты стекла, травмированы люди, решено отменить занятия в школах и детских садах.
Жительница Челябинска о происходящем в городе сообщила АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ. По словам девушки, многие магазины закрыты, стекла выбиты во всех (!) зданиях, у людей началась паника, что будет подобное повторное явление.
"Мы дома.Ходили в магазин.Многие магазины закрыты. Стекла везде выбиты.У нас в районе еще более менее, но как после бомбежки.Страшно!", - пишет очевидец происходящего на Урале.
"Бегущая строка от МЧС, я даже звонила на горячую линию, т.к. уже у людей у многих паника началась, что будет повтор.Сейчас уже написали в бегущей строке, что повтора не будет.А кто что говрит в магазинах.Короче, жуть с ружьем!Новости сейчас местные посмотрели, ущерб подсчитывают", - сообщает жительница Челябинска.
В Челябинске температура воздуха минус 8, поэтому принято решение закрыть все школы и все детские дошкольные учреждения, родители забирают своих детей.
Если блогеры пишут, что на Челябинск упал метеорит диаметром 60 метров, то по данным ГУМЧС на землю не упало ничего.
Ранее свидетельница происходящего написала, что жар от летящего тела ощущался на улицах Челябинска.
ЕП