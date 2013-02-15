В Челябинске закрыты магазины, школы и детсады

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15 февраля 2013, 11:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сегодня утром над Челябинском пролетел, по данным блогеров, метеорит, по данным МЧС - прошел метеоритный дождь, в зданиях выбиты стекла, травмированы люди, решено отменить занятия в школах и детских садах.

Жительница Челябинска о происходящем в городе сообщила АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ. По словам девушки, многие магазины закрыты, стекла выбиты во всех (!) зданиях, у людей началась паника, что будет подобное повторное явление.

"Мы дома.Ходили в магазин.Многие магазины закрыты. Стекла везде выбиты.У нас в районе еще более менее, но как после бомбежки.Страшно!", - пишет очевидец происходящего на Урале.

"Бегущая строка от МЧС, я даже звонила на горячую линию, т.к. уже у людей у многих паника началась, что будет повтор.Сейчас уже написали в бегущей строке, что повтора не будет.А кто что говрит в магазинах.Короче, жуть с ружьем!Новости сейчас местные посмотрели, ущерб подсчитывают", - сообщает жительница Челябинска.

В Челябинске температура воздуха минус 8, поэтому принято решение закрыть все школы и все детские дошкольные учреждения, родители забирают своих детей.