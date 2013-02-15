СК проверяет запись с матерщиной начальника тамбовского УФМС. АУДИО 21+

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15 февраля 2013, 10:43 [ «Аргументы Недели. Тамбов» ]

Фото с сайта СКР.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту появления в Интернете аудиозаписи, на которой некий чиновник, используя нецензурную лексику, объясняет подчинённым, что безнаказанно брать взятки они могут только благодаря его связям в полиции.

Появились предположения, что голос на плёнке может принадлежать начальнику Тамбовского управления Федеральной миграционной службы Александру Тимофееву, а запись сделал один из его подчинённых. Однако в региональном УФМС в этом сомневаются. Там полагают, что запись могла быть смонтирована.

В пресс-службе СК по Тамбовской области не исключили, что запись могла быть смонтирована специально для того, чтобы подставить Александра Тимофеева.

Проверка аудиозаписи ведется и в ФМС.

В центральном аппарате Следственного комитета подтвердили факт проверки скандальной аудиозаписи. Выводы будут сделаны по результатам экспертизы, передал Первый канал.