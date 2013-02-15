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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Медведев высказался о метеоритном дожде, прошедшем над Уралом

15 февраля 2013, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

На Красноярском экономическом форуме глава правительства России Дмитрий Медведев не смог удержаться и прокомментировал метеоритный дождь над Уралом, по мнению Медведева метеоритный дождь может стать символом форума.
 
"Я посмотрел сегодня, наверное, коллеги уже обратили внимание, над Челябинской областью, в Тюмени и в некоторых других местах прошел метеоритный дождь. Это еще один символ, может быть, нашего форума", - цитируют Интернет-СМИ слова Медведева, которые тот произнес в ходе обмена мнениями на Красноярском экономическом форуме.
 
Ранее сообщалось, что метеорный дождь, прошедший в Челябинской области и в самом Челябинске, вызвал панику среди населения, блогосфера кипит эмоциями, в зданиях выбиты стекла, в образовательных учреждениях прошла эвакуация.Известно, что есть пострадавшие люди, сообщается, что крупный метеорит упал невдалеке от районного центра Сатка Челяюинской области.
ЕП

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