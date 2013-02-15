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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Первой моделью российского «Ё-мобиля» станет внедорожник G-класса

15 февраля 2013, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Первой моделью российского «Ё-мобиля», призводством которого занимается предприятие ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и ЗАО «Яровит Моторс», станет внедорожник G-класса. Как ожидается он будет представлен в 2013 году.

Эта модель «Ё-Мобиля» будет дороже, чем представленный ранее вариант бюджетного «Ё-кроссовера», стоимость которого начиналась от 450 тысяч рублей.

Но производство машины, которую продвигает Прохоров, должно начаться только весной 2015 года на заводе в Петербурге. Об этом заявили накануне на конференции «Автоинвест», на которую собрались представители автомобильных концернов. Напомним, ранее сообщалось, что прототип серийной модели гибрида «Ё-мобиля» должны представить уже весной этого года. Но сроки перенесли.

ИЧ

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