Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне

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15 февраля 2013, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Православные христиане сегодня по всему миру отмечают Сретение Господне — один из 12 великих христианских праздников. Сретенье - это праздник встречи. Он основан на известном историческом событии.

Согласно библейском преданию, младенец Иисус на 40-й день после Рождества был принесен Богородицей в Иерусалимский храм, где его встретил и принял в свои руки праведный Симеон. Согласно преданию, старец Симеон прожил 360 лет. Ему было откровение о том, что он не умрет, пока не увидит Богомладенца воочию. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29 - 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2, 35). И по сей день слова старца звучат ежедневно на богослужении". На второй день праздника Сретения особенно прославляется память праведного Симеона и пророчицы Анны, которая также встречала младенца Христа в Иерусалимском храме.

В четверг, 14 февраля, накануне великого праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием по случаю празднования Дня православной молодежи.

Неслучайно именно к Сретению Господню приурочено празднование Всемирного дня православной молодежи. "Сердце молодого человека особенно открыто и чутко ко всему происходящему вокруг. В юности человек полон больших надежд и ожиданий, он как губка впитывает новые впечатления и ищет свое место в мире. И мир открывает перед молодыми людьми немало перспектив личностного роста и возможностей для самореализации. Но он же зачастую предлагает им такие нормы поведения и такие ценности, которые не согласуются и даже прямо противоречат установленному Господом нравственному закону. И от того, как мы ответим на эти вызовы, как мы воспитаем свое сердце в юности: будет ли оно жестким как камень, злым, полным ненависти, надменным и конформистским или же останется верным правде, кротким, любящим, добрым и сострадательным, — во многом зависит наше счастье и способность встретить в своей жизни Бога", - сказал патриарх в своем обращении к молодежи.