«Зенит» обыграл «Ливерпуль»

//Общество

14 февраля 2013, 22:50 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

На стадионе «Петровский» завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между местным «Зенитом» и английским «Ливерпулем». Со счетом 2:0 победу одержали футболисты российского клуба.



В первом тайме на радость питерским болельщикам хозяева поля создали немало моментов, которые могли бы завершиться взятием ворот пятикратного чемпиона Лиги Чемпионов. Однако в завершающей стадии атак подопечным Лучано Спаллетти катастрофически не везло. Впрочем, пару тройку раз Фортуна отвернулась и от гостей с Туманного Альбиона. На перерыв команды ушли с нулевым счетом на табло.

После перерыва сине-бело-голубые стали действовать настойчивее на половине поля соперника, и их усилия были вознаграждены сполна. В течение полутора минут петербургский «Зенит» дважды поразил ворота английского «Ливерпуля». Первый мяч в середине второго тайма вколотил «как из пушки» в ворота Пепе Хосе Мануэля Рейна бразильский легионер Халк. Не успели англичане опомниться, как мяч второй раз побывал в их воротах - на этот раз отличился Сергей Семак.

До конца встречи питерские футболисты упустили еще несколько неплохих шансов увеличить счет на табло. Но и победы со счетом 2:0 оказалось достаточно, чтобы в этот вечер значительная часть Северной столицы пребывала в приподнятом настроении.