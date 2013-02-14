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//Общество

В Петербурге фанаты "Зенита" устроили бой с фанатами "Ливерпуля"

14 февраля 2013, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге в четверг перед началом матча "Зенит" — "Ливерпуль" произошла потасовка болельщиков. Болельщики английского клуба были в меньшинстве. Фанаты сине-бело-голубых напали на болельщиков "Ливерпуля" на выходе из бара "Ливерпуль" (на углу улиц Жуковского и Маяковского).

На семерых англичан напали 40 противников, передает "Питер ТВ". Гости из Англии вернулись в бар, чтобы дождаться такси. Когда за ними приехали машины, болельщикам "Ливерпуля" помогли охранники заведения, помешавшие жителям Северной столицы снова напасть на них.

Матч матч 1/16 Лиги Европы по футболу завершился со счетом 2:0 в пользу россиян. Питерские легко выиграли у "Ливепуля". Счет на 70-й минуте открыл бразильский футболист Халк. Спустя две минуты Сергей Семак удвоил результат. В роли капитана петербуржцев выступал Роман Широков.

Ливерпульцев взволновала не игра с "Зенитом", а расизм в России. Накануне матча английский репортер сначала задал вопрос о расизме Лучано Спаллетти, а после поинтересовался и у Брендана Роджерса, не опасается ли он, что темнокожие футболисты "Ливерпуля" могут быть оскорблены с трибун.

ИЧ

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