В день освобождения ростовчане требовали восстановить военное училище

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14 февраля 2013, 21:12 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

Фото О. Бакунина

Сегодня, в день 70-й годовщины освобождения города от немецко-фашистской оккупации, в Ростове-на-Дону прошёл митинг, посвящённый этой дате. На Театральной площади собрались несколько сотен ростовчан, которые говорили не только о событиях семидесятилетней давности, но и о многих сегодняшних проблемах.

В частности, митингующие требовали принятия так называемого закона «о детях войны». Речь идёт о проекте закона о мерах государственной социальной поддержки граждан Российской Федерации, которым на дату окончания Второй мировой войны - 2 сентября 1945 года - не исполнилось 18 лет.

По словам участников митинга, принятие такого Закона позволило бы оказать социальную поддержку пожилым гражданам Российской Федерации, которым на дату 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет - для создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе.

Говорили и о недавно закрытом Ростовском военном институте ракетных войск (бывшем РАУ). По распоряжению бывшего министра обороны России Сердюкова прославленный вуз был расформирован, а имущество – распродано.

«Более 100 наших бывших учеников стали генералами. Например, Яшин - бывший заместитель министра обороны СССР, Соловцов - командующий ракетными войсками стратегического назначения - они выпускники нашего вуза. Мы ими, как и многими другими, по праву гордимся», - сказал председатель совета ветеранов училища полковник в отставке Валентин Гербач.

РВИРВ (РАУ) - первое в стране специализированное высшее военно-учебное заведение по подготовке военных инженеров для инженерных бригад Резерва Верховного Главнокомандования (прообраза будущих Ракетных войск стратегического назначения) и ракетных частей ПВО страны со сроком обучения четыре года – было сформировано во исполнение постановления Совета Министров СССР от 19 сентября 1951 и приказа Военного министра СССР от 10 октября 1951 на территории существовавшего в Ростове-на-Дону с 1937 Ростовского артиллерийского училища (РАУ).

С созданием в 1959 Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Ростовское ВАИУ было включено в его состав. В октябре 1961 училищу, как первому военному вузу Вооруженных Сил СССР по подготовке офицеров-ракетчиков, имевшему неоспоримые заслуги в деле укрепления боевой готовности Ракетных войск, и в память о первом главнокомандующем РВСН было присвоено имя главного маршала артиллерии Неделина М.И.

Участники сегодняшнего митинга обратились к главнокомандующему и министру обороны России с просьбой: если уничтоженное училище восстановить уже не возможно, то создать в Ростове-на-Дону новое высшее военное учебное заведение.