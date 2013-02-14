Грузия не отдаст Таргамадзе России

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14 февраля 2013, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия не отдаст России Гиви Таргамадзе. Бывший глава грузинского комитета по обороне и безопасности признан совместно с Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым, Леонидом Развозжаевым и другими лицами обвиняемым по делу о приготовлении массовых беспорядков на территории РФ.

Главным следственным управлением СКВ в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве, а также приготовлении к организации массовых беспорядков в ряде российских регионов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего главы комитета по обороне и безопасности Парламента Грузии Гиви Таргамадзе.

В связи с тем, что Таргамадзе является иностранным гражданином, привлечь его в качестве обвиняемого раньше следствие не могло, не выяснив, наделен ли он каким-либо иммунитетом. В настоящее время Следственным комитетом России из МВД получен официальный ответ о том, что Гиви Таргамадзе не обладает каким-либо иммунитетом от уголовного преследования.

В четверг следствием объявлен розыск Таргамадзе. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом о его заочном аресте.

Но руководитель пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Хатуна Пайчадзе заявила, что Таргамадзе не может быть выдан российской стороне, так как это противоречит грузинской Конституции, сообщают грузинские СМИ.

Таргамадзе - гражданин Грузии, его экстрадиция в Россию невозможна. Прокуратура примет решение об уголовном преследовании политика на родине после того, как получит запрос от Следственного комитета России.