Лужков просит Собянина вернуть ему 30 тысяч рублей

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14 февраля 2013, 19:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Юрий Лужков просит мэра Москвы Сергея Собянина вернуть ему 30 тысяч рублей. Экс-мэр хочет возместить понесенные в 2011 году расходы на адвоката в рамках уголовного дела о хищениях в Банке Москвы.

По договору с Московской городской коллегией адвокатов Юрий Лужков тогда отдал на осуществление правовой защиты такую сумму денег, пишет газета «Известия».

Лужков написал Собянину письмо с требованием возвратить ему деньги. Потраченные деньги могут быть возвращены экс-мэру на основании закона «О государственных должностях города Москвы» и распоряжения Сергея Собянина «О Лужкове Ю.М.»".

По словам самого Лужкова, для него в этом вопросе важны не деньги, а факт исполнения законов города Москвы.

Он отметил, что не имеет личных претензий к самому мэру Москвы.