Воронежские ГАИшники раздавали «валентинки для машинки»

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14 февраля 2013, 18:36 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото www.profan.su

14 февраля постовые ГИБДД в центре города останавливали водителей, чтобы вручить им тематические валентинки с напоминаниями для людей за рулём. Акция получила название «Валентинки для машинки».

На сердечках, которые изготовили к этому дню собственными руками дети – участники клуба «Азбука безопасности» - написаны обращения к участникам дорожного движения: «Береги себя и своих любимых!», «Тебя ждут дома!» «Будь внимателен на дороге!», «Тебя любят, пристегни ремень безопасности!».

Областное управление ГИБДД в последнее время расширяет круг праздничных дат, чтобы привлечь внимание к безопасности движения. К традиционным цветам на 8-е марта женщинам за рулём накануне 2013-го прибавилась раздача сладостей водителям постовым, переодетым в костюм Деда Мороза, теперь очередь дошла до валентинок.