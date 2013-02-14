За 2 дня свидетель по делу об убийстве Щербаня поведал много интересного

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14 февраля 2013, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Очередной свидетель по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, в финансировании которого подозревают экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, может быть допрошен завтра.

В четверг следственный судья Печерского районного суда Киева завершила допрос свидетеля Игоря Марьинкова.

Он рассказал, что был знаком с членами так называемой банды Кушнира (криминального авторитета). Также Марьинков сказал, что лично видел Тимошенко вместе с членами этой группировки в киевском отеле "Национальный" за несколько месяцев до убийства Щербаня. По его словам, заказ на убийство поступил от бывшего в то время премьером Украины Павла Лазаренко и Тимошенко, причиной, по которой убили Щербаня, были бизнес-интересы.