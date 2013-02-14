Православная молодёжь Воронежа предлагает альтернативу пиву – квас

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14 февраля 2013, 17:41 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото www.mak-a.ru

В день православной молодёжи в Воронеже пройдёт антиалкогольное мероприятие, пропагандирующее квас в качестве альтернативы пиву. Приуроченная ко дню православной молодёжи акция, несмотря на то, что пройдёт она в стенах педагогического университета, адресована всем желающим посетить её.

Помимо стандарта для мероприятий такого рода, который включает просмотр публицистического фильма о вреде потребления алкоголя и наркотических веществ, лекции-беседы священника - руководителя епархиального отдела по работе с нарко-и-алкоголезависимыми, участников встречи угостят квасом. При этом объяснят его достоинства по сравнению с пользующимся в последние годы популярностью в молодёжной среде пивом.