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//Общество

Губернатор Белых отсудил у депутата-коммуниста 90 тысяч рублей

14 февраля 2013, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Советский районный суд в Кировской области частично удовлетворил иск губернатора Никиты Белых к депутату Госдумы от КПРФ Сергею Мамаеву. Решение суда еще может быть обжаловано.

 Коммунист должен выплатить Белых 90 тысяч рублей по делу о защите репутации. Поводом для обращения с иском стало выступление депутата Госдумы РФ, первого секретаря кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева на думском заседании в ноябре 2012 года.
В выступлении коммунист охарактеризовал Белых как "человека без управленческого опыта, не знающего основ хозяйственной деятельности и социальных отношений".

НС

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