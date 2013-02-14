Губернатор Белых отсудил у депутата-коммуниста 90 тысяч рублей

//Общество

14 февраля 2013, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Советский районный суд в Кировской области частично удовлетворил иск губернатора Никиты Белых к депутату Госдумы от КПРФ Сергею Мамаеву. Решение суда еще может быть обжаловано.

Коммунист должен выплатить Белых 90 тысяч рублей по делу о защите репутации. Поводом для обращения с иском стало выступление депутата Госдумы РФ, первого секретаря кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева на думском заседании в ноябре 2012 года.

В выступлении коммунист охарактеризовал Белых как "человека без управленческого опыта, не знающего основ хозяйственной деятельности и социальных отношений".