Фанаты «Зенита» напомнят землякам «Битлз» о Крымской войне

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14 февраля 2013, 17:35 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.zenitbol.ru

Фанаты петербургского «Зенита» подготовили красочный перфоманс который продемонстрируют на своем вираже в матче сине-бело-голубых против английского «Ливерпуля». В день Святого Валентина, многотысячная армия местных болельщиков решила преподать землякам «Битлз» урок истории, посвященный победе российской армии над англичанами в сражении под Балаклавой в 1854 году.

Как правило, организацию подобных мероприятий фанаты держат в тайне до последнего момента. Однако на этот раз, они раскрыли свои карты заблаговременно.

«К этому матчу мы решили вспомнить еще одну встречу русских и англичан. Она случилась 159 лет назад во время Крымской войны. 25 октября 1854 русские части внезапной атакой захватили хорошо укрепленную базу английских войск в Балаклаве. Англичане, чтобы сохранить честь, предприняли ответную отчаянную атаку на позиции русских. В итоге, они были разгромлены наголову. К концу их атаки на крымском поле «более не осталось британских солдат, кроме мертвых и умирающих…». Британия помнит это под названием «Атака легкой кавалерии». В историю вошла фраза английского командира, сказанная за минуты до гибельного рейда – «У нас нет выбора, кроме как повиноваться», – говорится в сообщении фанатского сообщества на сайте «Ландскроны».

Ожидается, что игру на стадионе «Петровский» в Петербурге увидят более 20 тысяч болельщиков, около 700 человек из которых поддержат «Ливерпуль».

Впрочем, фанаты «Ливерпуля» не скрывали, что опасаются встречи с местными болельщиками. Гости с туманного Альбиона боятся, столкнуться с расистскими настроениями, царящими в фанатском сообществе «Зенита». Впрочем, накануне главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти заверил, что в его команде подобных настроений нет. И что лично для него, да и для большинства истинных болельщиков «Зенита» цвет кожи не имеет значения.

«У меня нет абсолютно никаких ограничений по поводу подписания футболистов, клуб никогда не ставил мне подобных рамок. У нас в составе есть Халк, Витсель, Бруну Алвеш. Для меня кожа не имеет цвета. Кожа — это просто кожа. Я выбираю тех, кто поможет побеждать «Зениту» и доставлять удовольствие нашим болельщикам. А что касается подобных высказываний, так это лишь мнение отдельно взятой группы людей и оно ошибочное. Это не мнение всех болельщиков «Зенита» и не мнение всего города», - заключил Спаллетти.

А дабы не произошло неприятных сюрпризов, меры предосторожности на стадионе предприняты серьезные. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти для охраны матча «Зенит» - «Ливерпуль» будет задействовано более 1200 сотрудников полиции, а также 230 частных охранников.