Путин дал высокую оценку работе сотрудников центрального аппарата ФСБ

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14 февраля 2013, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил на расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам работы службы в 2012 году. Глава государства дал высокую оценку работе сотрудников центрального аппарата, территориальных органов и специальных подразделений ФСБ, отметив грамотные и мужественные действия силовиков при нейтрализации внутренних и внешних угроз.

Путин сообщил, что сотрудникам контрразведки удалось пресечь деятельность 34 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и 181 их агента, 12 человек были взяты с поличным.

Президент привел данные: за 2012 год в России было предотвращено 99 преступлений, имеющих террористическую подоплеку, в том числе 6 терактов. Он подчеркнул, что взрыв, произошедший в четверг утром в Дагестане, свидетельствует о том, что спецслужбы должны оставаться "на высочайшем уровне готовности". Путин подчеркнул: "Ключевое направление деятельности ФСБ – это контрразведка".

Путин сказал, что сейчас "нужны самые современные подходы к организации контрразведывательной деятельности, в том числе к защите секретной информации, это касается и участившихся попыток взлома национальных электронных баз данных".

Он поручил в ближайшее время сформировать единую систему обнаружения, предупреждения и отражения компьютерных атак на информационные ресурсы России.