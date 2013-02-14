Коммунисты Воронежской области обеспокоены избирательными правами на селе

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14 февраля 2013, 17:05 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Обеспокоенность возможностью отмены прямых выборов депутатов муниципального собрания Рамонского района Воронежской области выразил в своём письме губернатору Алексею Гордееву депутат фракции КПРФ в ГД от Воронежской области Руслан Гостев.

Как стало известно коммунистам, руководство сельского - и в то же самое время пригородного для Воронежа - района готовится изменить порядок формирования представительного органа власти. Очередные выборы должны пройти в сентябре. Однако, если реформирование схемы наделения полномочиями членов совета к тому времени состоится, вместо избранных прямым голосованием депутатов население в следующем составе совета будут представлять главы и депутаты сельских поселений.

Для изменения ныне действующей нормы избрания представительного органа власти требуется, чтобы за её пересмотр высказалось квалифицированное большинство голосов депутатов районного совета. Существует и инициативная группа одного из сельских поселений, выступающая за новый способ наделения полномочиями представительной власти. Изменения, предупреждает депутат ГД, неизбежно приведут к дискредитации как власти, так и избирательной системы в глазах населения. В. Гостев просит губернатора в качестве «гаранта избирательных прав в регионе» вмешаться в ситуацию и не допустить ущемления конституционных прав граждан.

Возможное нововведение прокомментировал «АН-онлайн» координатор ассоциации «Голос» в Воронежской области Владислав Беспалов. Сама возможность подобного изменения, как отметил эксперт, предусмотрена ныне действующей редакцией федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 35, ч.5, п.1).

Вместе с тем, по мнению представителя «Голоса», такая схема формирования уменьшает подконтрольность представительного органа власти населению.

Также, изменение процедуры избрания депутатского корпуса муниципального собрания, которая прописана в основном документе района, возможно только в случае внесения изменений в Устав и по этому вопросу следует назначить публичные слушания, чтобы выслушать мнение граждан, напомнил В.Беспалов.

Районный совет Рамонского района состоит из 25 депутатов, из их же числа избирается глава района. В марте 2008 г. состоялись очередные выборы районного совета. Тогдашний глава района Владимир Астанин проиграл выборы в своем же округе, 17 мандатов достались кандидатам, которые не устраивали власть. В результате давления на избранных депутатов, 9 из них написали заявление о досрочном сложении полномочий. Таким образом, представительный орган власти не смог приступить к работе. Депутатское муниципальное собрание признаётся правоспособным при заполнении 2/3 мест от списочного состава. По свободным мандатам на осень было назначено повторное голосование.