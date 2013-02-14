Резник больше не хочет быть главой Общественного совета при МВД РФ

//Общество

14 февраля 2013, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Свое решение поэт-песенник, народный артист России Илья Резник объяснил «травлей», организованной после скандала с нарушением ПДД на Кутузовском проспекте, когда остановивший его за это гаишник тут же отпустил.

Резник напоминает, что он уже понес административное наказание за выезд на разделительную полосу, однако федеральные и местные СМИ ежедневно «гневно осуждают» это происшествие. «С каждым днем целенаправленная травля лишь усиливается», — отметил Резник, сообщает .bfm.ru, и еще раз принес извинения за нарушение правил дорожного движения 31 января 2013 года.



Ранее «АН» сообщали: сотрудник ГАИ на Кутузовском проспекте в Москве остановил машину поэта-песенника Ильи Резника после выезда на разделительную полосу, но тут же отпустил. Активисты Федерации автовладельцев России это засняли на видео. Гаишники оштрафовали поэта-песенника Илью Резника на 500 рублей за нарушение ПДД. А на днях прошла информация, что Илья Рахмиэлевич Резник подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства к ЗАО «Издательство Семь дней» и требует взыскать с издательства миллион рублей.



