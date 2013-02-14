Обвиняемый в подготовке покушения на Путина: я был помощником депутата Госдумы

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14 февраля 2013, 16:42 [«Аргументы Недели. Украина», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Todorov.od.ua

Основной подозреваемый в подготовке теракта против президента Владимира Путина Адам Осмаев на выступлении в Приморском районном суде Одессы заявил что был помощником депутата Госдумы Черенкова и вынужден был уехать из России из-за политических преследований, сообщает "Коммерсант Украина".

На сайте Государственной Думы информация о депутате с фамилией Черенков отсутствует.

Осмаев также заявил, что он получил паспорт на другое имя по программе защиты свидетелей и находится на Украине с 2008 года.

Осмаев был задержан в Одессе 4 февраля 2012 года после взрыва, в котором погибли двое граждан России и Казахстана. Позднее украинские следователи заявили, что Осмаев входил в террористическую группировку, готовившую покушение на российского президента.