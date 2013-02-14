Управляющие компании Волгограда больше не будут посредниками в платежах

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14 февраля 2013, 16:21 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Фото www.finance.obozrevatel.com

«Коммунальные войны» в Волгограде все-таки заставили власти города пересмотреть систему оплаты за жилье и услуги. Отныне деньги жильцов за тепло и свет станут поступать непосредственно энергетикам и газовикам. Управляющие компании в этом деле посредниками больше не будут.

По мнению администрации Волгограда, это позволит стабилизировать платежную дисциплину внутри самих компаний, исключит ситуации, когда плата за поставленные коммунальные услуги задерживалась на счетах управляющих компаний. Кроме того, появится возможность прогнозировать объем платежей, которые будут поступать ежедневно в адрес поставщиков услуг.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе администрации города, решение перейти на прямые расчеты уже приняли 52 компании и ТСЖ из 77 имеющихся в Волгограде. Кроме того, в регионе планируется создать государственное унитарное предприятие «Единый расчетный информационный центр».

Эти решения можно считать реакцией властей на вал жалоб от волгоградцев в адрес прокуратуры и областной инспекции Госжилнадзора на произвол управляющих компаний при начислении платы за «коммуналку». Среди самых распространенных – отсутствие учета нежилых площадей, использование недостоверных данных по составу общего имущества, некорректные начисления платы за общедомовые нужды.

Кроме того, несколько руководителей УК попались на том, что сознательно задерживали расчеты с поставщиками энергоресурсов и распоряжались многомиллионными средствами по своему усмотрению. Только за минувшую неделю во время проверок управляющих компаний выявлено 247 нарушений. Выдано 44 предписания на проведение перерасчета платы за коммунальные услуги, а также возбуждено 26 административных дел в отношении 10 управляющих компаний.

Возглавили «черный» список недобросовестных УК «ТЗР» с 14-ю нарушениями и «УК Ворошиловского района» - с 4-мя. Между тем, люди получили «платежки» со старыми начислениями, сформированными на начало февраля. И сейчас ломают голову – платить или лучше подождать перерасчета?