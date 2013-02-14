Поступивший против инструкции офицер получит премию мира

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14 февраля 2013, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

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В этом году лауреат Дрезденской премии мира - подполковник в отставке Станислав Евграфович Петров. Тридцать лет назад, не нажав кнопку, он предотвратил начало Третьей мировой войны.

26 сентября 1983 г. советский офицер Станислав Петров нёс дежурство в командном пункте «Серпухов-15» в Московской области. В ту ночь относительно новая система раннего обнаружения пусков ракет с территории противника показала запуск нескольких межконтинентальных баллистических ракет со стороны США. Офицер пришел к выводу (и, как выяснилось впоследствии, правильному), что тревога ложная — система просто дала сбой. Если бы тогда Станислав Петров отправил бы предупреждение о вероятной ядерной атаке со стороны США правящему в то время Андропову, то он с вероятностью 99% отдал бы приказ о масштабном ответном ударе. В то время холодная война была в самом разгаре и возможность начала ядерной войны была действительно высока.

Об этой истории стало известно только в 1998 году.



В 2006 году в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН Петрову была вручена награда международной общественной организации «Ассоциация граждан мира».

Особенность Дрезденской премии в том, что ее вручают за предотвращение конфликта, говорит одна из организаторов, генеральный директор Friends of Dresden Deutschland e. V. Хайдрун Ханнуш:

«На наш взгляд, подвиг Станислава Петрова войдет в историю как один из самых значимых поступков последних десятилетий, способствовавших сохранению мира. Наша премия отличается тем, что ее вручают не за разрешение конфликта, а за его предотвращение. И то, что господин Петров предотвратил Третью мировую войну, определенно, делает его достойным лауреатом этой премии».



