Мосгорсуд: Васильева посидит под домашним арестом до 23 марта

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14 февраля 2013, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Мосгорсуд в четверг, без присутствия на заседании экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, продлил ей домашний арест. Васильева отказалась в четверг участвовать в судебном заседании.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты фигурантки дела по "Оборонсервису". Обвиняемая в мошенничестве по делу компании "Оборонсервис Евгения Васильева просидит дома до 23 марта.

Васильева ранее заявила о своей невиновности по делу "Оборонсервиса" и обжаловала продление домашнего ареста.

В ноябре прошлого года Евгении Васильевой были предъявлены обвинения по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-чиновница проходит по трем эпизодам уголовного дела о крупных хищениях в Минобороны. Ей инкриминируются крупные хищения на общую сумму 360 млн. рублей.

Напомним, в настоящее время в одно производство объединены десять уголовных дел в отношении должностных лиц Минобороны о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости военного ведомства. По предварительным оценкам, ущерб от противоправных сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

В рамках этого дела обвинение предъявлено еще и экс-главе "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерине Сметановой и ее супругу — бывшему гендиректору "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максиму Закутайло.

Еще в одно производство объединены уголовные дела по фактам хищения компанией "Славянка" денежных средств военного ведомства.

Кстати, Евгения Васильева талантливый человек. Книга стихотворений Васильевой издана тиражом 500 экземпляров и не имеет библиографического шифра, то есть предназначена сугубо для подарка ближним. Татьяна Москвина, которой повезло ознакомиться со стихами "роковой блондинки "Оборонсервиса", пишет: "Мир лирической героини Евгении Васильевой наполнен любовью – причём любовью активной, деятельной, даже наступательной. Герой этой поэзии, кто бы он ни был, подчиняется волевому напору".