Военная прокуратура передала следствию материалы против Сердюкова

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14 февраля 2013, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Главная военная прокуратура направила в Главное военно-следственное управление СКР все материалы о противоправных действиях бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова.

О том, что материалы, связанные со злоупотреблениями как экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, так и ряда его подчиненных, против которых возбуждены уголовные дела, передана в Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ для принятия решений, сообщил начальник управления ГВП генерал-майор юстиции Александр Никитин.

Напомним, дело возбуждено в связи со строительством дороги протяженностью 8 км и стоимостью в 100 млн. рублей к загородной резиденции зятя Сердюкова. Еще одно дело возбуждено по факту привлечения к озеленению территории резиденции военнослужащих–срочников.

"АН" сообщали, что приставы и оставшиеся без квартир военные требуют привлечь экс-министра обороны Анатолия Сердюкова к ответу за неисполнение судебных решений. Это преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сердюкова в ноябре прошлого года, когда в Минобороны прошли обыски и началось расследование дела "Оборонсервиса".

11 января Сердюков был вызван на допрос в Следственный комитет, но отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя или близких родственников. 24 января следователи в Главном военном следственном управлении СКР провели с ним беседу.