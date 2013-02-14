Где найти свою любовь

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14 февраля 2013, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

День святого Валентина - россияне подхватили и 14 февраля празднуют День влюбленных. А как быть тем, кто еще не встретил свою любовь?

Накануне Дня всех влюбленных Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) устроил исследование на тему: "Где, лучше всего знакомиться". Встретить свою любовь наиболее вероятно в кругу друзей - считают большинство россиян.

Чуть менее половины участников опроса считают, что можно познакомиться на работе или учебе. Меньше тех, кто считает, что встретить спутника или спутницу жизни можно в клубах по интересам или на улице (по 15%), в Интернете (13%), в ресторане или на дискотеке (11%), на концерте (в театре) или в спортклубе (по 9%). Наименее удачными местами для знакомства считается транспорт (5%) и библиотека (2%).

Последнее время люди, особенно молодые, пытаются найти вторую половинку в Интернете. Этот способ устройства личной жизни наши соотечественники считают одним из наиболее удачных вариантов. Таких 48%.

Помощь свахи, по мнению тех, кто обращался за подобной услугой, является менее результативным способом устроить личную жизнь.

Те, кто 14 февраля отмечает День влюбленных, рассказали, что познакомились в компании друзей (35%). 26% участников исследования нашли любовь на работе или учебе (26%). Каждый десятый познакомился со второй половинкой на улице (11%). Меньше тех, у кого эта встреча произошла в развлекательном заведении (5%), в клубах по интересам и на секциях (3%). Найти спутника или спутницу жизни в Интернете также удалось немногим (3%).

Наступление Дня святого Валентина с особенным трепетом ждали женщины – отмечать 14 февраля намерены 36% из них (по сравнению с 30% среди мужчин).