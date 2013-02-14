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//Общество

Генпрокуратура обнародовала имя россиянина, которого экстрадирует Британия

14 февраля 2013, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: Publicverdict.ru
Источник: Publicverdict.ru

Великобритания по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадирует гражданина России Максима Винцкевича,который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2005 году житель Санкт-Петербурга во время ссоры с потерпевшим, нанес ему травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице. Подозреваемый находился в розыске с ноября того же года. В 2011 году Генпрокуратура объявила его в международный розыск.

Адвокаты обвиняемого по его просьбе не стали обжаловать решение решение министра внутренних дел Великобритании, в связи с чем россиянин будет экстрадирован уже на следующей неделе.

В посольстве России в Лондоне "АН-Онлайн" не смогли оперативно прокомментировать детали экстрадици Винцкевича.

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