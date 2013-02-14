Медведев не оценил создание списка 100 обязательных книг для чтения

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14 февраля 2013, 15:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

К идее сформировать списки обязательных для прочтения ста лучших книг для чтения школьников российский премьер отнесся скептически, несмотря на то, что такое предложение выдвинул перед последними выборами Путин.

"Ну почему мне кто-то рекомендует, чего мне читать? Если я читающий человек, то я и так знаю, что читают другие. А когда мне говорят: ты обязан прочитать вот это все, у меня начинается дикая скука", - заявил в четверг премьер-министр, отвечая на вопросы студентов Сибирского федерального университета, передала пресс-служба правительства РФ.

Медведев подчеркнул, что насильно нельзя привить высокую культуру. По его словам, можно составлять любые списки, но вопрос в том, будут ли ими пользоваться.

"АН" писали, что на этой же встрече со студентами СФУ Дмитрий Медведев поделился личным опытом любовных взаимоотношений.

Напомним, выполняя предвыборные пожелания Владимира Путина Минобрнауки составило список из 100 книг для внеклассного чтения в школах, который будет обновляться раз в 10 лет.