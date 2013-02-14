Конституционный суд: штрафы за нарушения «закона о митингах» - снизить

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14 февраля 2013, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Конституционный суд сегодня оглашает постановление по проверке жалобы оппозиционера Эдуарда Лимонова и запросу депутатов Госдумы на закон о митингах, вступивший в силу 9 июня.

Минимальный размер штрафа за нарушения «закона о митингах» должен быть снижен, считает суд. «Размеры штрафов несоразмерны... Законодателям надлежит снизить их минимальный размер», — сказала судья, оглашающая постановление КС.



Ранее в четверг Конституционный суд Конституционный суд запретил властям России различать участников митингов по их политическим взглядам. Постановление Конституционного суда, которое огласил председатель суда Валерий Зорькин:

"Реагирование публичной власти на организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным, вне зависимости от политических взглядов организаторов и участников",

В решении суда подчеркивается, что власти должны обеспечивать право граждан на мирные собрания.

КС проверяет в четверг конституционность Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".



Закон об усилении ответственности за нарушение правил при организации митингов, также регулирующий вопросы их проведения, вступил в силу 9 июня. Он в десятки раз увеличил штрафы за нарушения на митингах, ввел обязательные работы для нарушителей, запретил приходить на митинги в масках и в состоянии алкогольного опьянения, проносить оружие или предметы, используемые в качестве оружия.

Также был установлен и запрет выступать в качестве организатора публичного мероприятия для граждан, которые ранее в течение года дважды привлекались к ответственности за нарушение законодательства об их проведении. В связи с этим политик Эдуард Лимонов настаивал, что после введения нового закона о митингах права писателя нарушены. Так как Эдуарда Лимонова регулярно судят за «Стратегию-31», то официальным уведомителем митингов он выступать не может.

Конституционный суд признал, что данный запрет не нарушает конституционных прав граждан России.











