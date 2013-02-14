Мордовия лишилась своих авиалиний

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14 февраля 2013, 12:36 [«Аргументы Недели», Илья Урсулов, Саранск ]

Фото www.f01.cdn.avsim.su

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании ОАО «Авиалинии Мордовии». Это решение Росавиации негативно скажется на имидже региона, готовящегося в 2018 году принять матчи Чемпионата мира по футболу.

«Ухудшение показателей безопасности полетов и непринятие руководством ОАО «Авиалинии Мордовии» эффективных мер по устранению неоднократно отмечавшихся несоответствий сертификационным требованиям стали главными причинами аннулирования сертификата эксплуатанта авиакомпании», - такую информацию приводит пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Непосредственными поводами для такого жесткого решения Росавиации в отношении региональной авиакомпании стали несколько ЧП с участием самолетов «Авиалиний Мордовии». В минувшем году пилот Ан-2 грубо нарушил технику пилотирования и пытался посадить свое воздушное судно из положения, которое могло привести к катастрофе. Очередной инцидент произошел в январе этого года, когда в результате ошибочных действий экипажа при приземлении самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на борту находилось 29 человек и лишь по счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал.

В «Авиалиниях Мордовии» пока не сообщают о возможных финансовых потерях от приостановки полетов, но ясно, что они будут велики. При этом существенно пострадает и деловой имидж не только компании, но и всей республики: в 2018 году в столице Мордовии, Саранске, пройдут матчи чемпионата мира по футболу, руководство региона неоднократно заявляло о важности совершенствования транспортной инфраструктуры, так как ожидается прибытие в республику большого количества болельщиков, многие из которых предпочтут воспользоваться воздушным транспортом. Фактическое признание небезопасности полетов транспортными средствами местной авиакомпании на фоне подготовки к Мундиалю приведет в конечном итоге к значительным финансовым потерям регионального бюджета.

Претензии Федерального агентства воздушного транспорта к мордовским авиаторам носят далеко не разовый характер: осенью 2011 года Росавиация уже приостанавливала действие сертификата эксплуатанта ОАО «Авиалинии Мордовии».