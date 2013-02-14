Муж погибшей под скоростной электричкой Елены Соболевой обратился к Якунину

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14 февраля 2013, 12:31 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с Facebook Сергея Соболева

Журналист Сергей Соболев написал у себя на Facebook обращение к главе ОАО «РЖД» Владимиру Якунину. Просит Якунина посетить станцию «Салтыковская» в Балашихе, где погибла жена Сергея Елена и множество других людей.

С. Соболев пишет, что представители РЖД неоднократно заявляли о соответствии всем нормам безопасности перехода и переезда на железнодорожной станции «Салтыковская» в подмосковной Балашихе. «Однако там до сих пор с пугающей регулярностью продолжают погибать люди. Жители микрорайона Салтыковка уже несколько лет добиваются строительства безопасной транспортной развязки в этом месте. Но, к сожалению, и ОАО «РЖД» и администрация Балашихи игнорирует эти просьбы», - подчеркивает в сообщении он.

После вводной журналист обращается к В. Якунину «как к руководителю одной из крупнейших компаний с мировым именем и репутацией». «Прошу Вас выделить в своем графике время для посещения вышеуказанной станции. Вы сможете напрямую пообщаться с жителями микрорайона и выслушать все претензии. Считаю, что подобная встреча обязательно сдвинет решение проблемы с мертвой точки», - резюмирует С. Соболев.

Ранее «АН-онлайн» писали, что журналист радио «Коммерсантъ FM» С. Соболев будет подавать в суд по делу о смерти его жены Елены 18 января под скоростной электричкой в районе Балашихи. Документы находятся в транспортной прокуратуре. Однако, по мнению С. Соболева, в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Позднее пресс-служба Московской железной дороги заявила, что жена Сергея погибла из-за нарушения правил безопасности и переходе путей при запрещающем сигнале светофора перед близко идущим поездом. Согласно их данным, машинист тогда экстренно затормозил и подавал громкие звуковые сигналы, а также сигналил прожектором. Сообщалось, что эти данные подтверждаются прибором объективного контроля, который установлен на электропоезде и фиксирует все параметры поездки.