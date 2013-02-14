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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Железнодорожные билеты на Украину продаваться не будут

14 февраля 2013, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

ОАО «РЖД» временно приостанавливает с 30 марта продажи билетов на пассажирские поезда, следующие в Украину. Это связано с отсутствием окончательного решения о переходе Украины на летнее время.

 Перевозчик поясняет, что решение о приостановке продажи проездных документов связано с возможной необходимостью корректировки расписаний и графиков движения пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, следующих в сообщении с Украиной. «Работа ведется в максимально сжатые сроки, и о дальнейшем открытии продажи билетов пассажиры будут незамедлительно проинформированы», - говорится в пресс-релизе.
Компания просит пассажиров отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

НС

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