На рынке лизинга Петербурга - пополнение

//Общество

14 февраля 2013, 11:54 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Северной столице начал работу филиал лизинговой компании «ТрансФин-М». Решение о начале развития региональной сети представительств было принято на совете директоров компании в декабре прошлого года.



Выбор Петербурга в качестве места открытия филиала в компании объясняют его большим потенциалом. «Город расположен на пересечении важных транспортных путей, а рынок лизинга в этом регионе является одним из наиболее емких в структуре рынке лизинга Российской федерации, - говорит генеральный директор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. - Так что открытие филиала в Петербурге полностью соответствует стратегии развития нашей компании, которая направлена на привлечение инвестиций в транспортную отрасль».



По информации, полученной «БалтИнфо», директором филиала назначен Максим Анисимов, с 2004 года руководивший сетью филиалов лизинговой компании «Уралсиб» в Уральском и Центральном федеральных округах. Также он в свое время возглавлял лизинговую компанию «Никойл» в Баку (Азербайджан). Руководитель филиала уже обозначил приоритеты в работе своего подразделения. «Помимо транспорта филиал будет предоставлять в лизинг оборудование для различных отраслей экономики, а также финансировать приобретение недвижимости. Фондирование «ТрансФИн-М» позволяет предоставлять финансирование по конкурентным ставкам и на длительный срок. Так что уже в текущем году мы сможем заявить о себе как о сильном игроке на рынке лизинга в СЗФО», - убежден Анисимов, сообщает Балтинфо.