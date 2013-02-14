Ростов-на-Дону отмечает сегодня свое второе освобождение

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14 февраля 2013, 11:49 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Олег Бакунин, Ростов-на-Дону ]

Фото Р.Бойко

Сегодня в Ростове-на-Дону отмечают 70-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Одно из главных событий, посвящённых этой славной дате началось сегодня в 9.00 у мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.

Отдать дань памяти освободителям Ростова сюда пришли ветераны, а также представители правительства области и мэрии Ростова, духовенства и казачества, много было школьников. Церемонии, в ходе которых горожане отдадут дань освободителям областного центра и возложат венки, проходят сегодня во всех районах города.

Первый раз Ростов-на-Дону освободили в ноябре 1941 года. Это была первая крупная победа советских войск в Великой Отечественной войне. Напомним, что наступление под Москвой началось только 4-го декабря. Но удержать город нашим войскам не удалось, и его пришлось оставить второй раз.

После Сталинградской битвы гитлеровцы понимали, что им грозит ёще одно окружение, и, может быть, не менее глобальное. Поэтому им необходимо было удержать Ростов - «ворота Кавказа» - во что бы то ни стало. С помощью этого они надеялись вернуть себе былую стратегическую инициативу. Немцы собрали в городе четыре отлично вооружённые дивизии, построили систему опорных пунктов и, к тому же, находились на правом - высоком - берегу, что давало им некое преимущество.

В Ростове бои шли буквально за каждый дом. Гитлеровцы прилагали огромные усилия, чтобы уничтожить советских воинов, прорвавшихся со стороны Батайска, и занявших территорию вокруг железнодорожного вокзала. Они предпринимали до десятка атак в сутки, но каждая из них заканчивалась неудачей, подавленная мощным огнём защитников вокзала. Постепенно в бой ввелись и свежие силы - отдельные 52-я и 79-я стрелковые бригады.

Город отвоёвывали улицу за улицей, ценой огромных усилий и немалых жертв. Решающее наступление советских войск началось в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года, и к двум часам дня наши войска подавили последние опорные пункты врага. Гитлеровцы стали отходить из Ростова. После недели ожесточённых боев за свободу города на его улицах воцарилась тишина...

Сегодня, в течение дня во всех ростовских школах состоятся встречи ветеранов с молодёжью, посвящённые освобождению Ростова-на-Дону, а в муниципальных библиотеках – тематические мероприятия, встречи с писателями и поэтами-фронтовиками.

Как сообщили «АН-онлайн» в администрации города, муниципальные власти приняли решение о единовременной денежной выплате всем проживающим сегодня в городе 48 участникам первого и второго освобождений Ростова - как дань уважения к их подвигу. Всех их поздравят на дому или в лечебных учреждениях, а также на праздничном концерте, который состоится в большом зале областной филармонии.