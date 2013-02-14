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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

За неисполнение решений суда Сердюкову грозят два года тюрьмы

14 февраля 2013, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Приставы и оставшиеся без квартир военные требуют привлечь экс-министра обороны к ответу за неисполнение судебных решений. Это преступление предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Речь идет об 11 исках, которые военнослужащие выиграли в судах. Ответчиком по этим делам выступал лично Анатолий Сердюков. Ни сами офицеры, ни судебные приставы добиться возбуждения дел против самого Сердюкова и его подчиненных не могут, поскольку поданным заявлениям не дает хода Главная военная прокуратура

По данным Федеральной службы судебных приставов, всего против чиновников Минобороны по итогам прошлого года считаются неисполненными 1399 судебных решений, 387 из них находятся на исполнении у приставов больше трех лет, пишут «Известия».


НС

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