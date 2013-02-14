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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В Камбодже начался допрос российского бизнесмена Сергея Полонского

14 февраля 2013, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Камбодже начался допрос российского бизнесмена Сергея Полонского

Адвокат подтвердил, что Сергею Полонскому судья Сар Лина, которая ведёт следствие, задаёт вопросы по поводу инцидента на судне. Общение идёт в конструктивном ключе. После перерыва на обед допрос возобновится.

Если он пойдёт так же, то возможно судья примет решение, которое позволит арестованному бизнесмену завтра выйти из тюрьмы, сообщает echo.msk.ru.

Как ранее сообщали «АН», в камбоджийском городе Сиануквиль полиция арестовала российского бизнесмена, президента компании "Миракс Групп", Сергея Полонского и еще двух граждан России. Их обвиняют в применении насилия к местным морякам. Банкир Александр Лебедев изъявил желание внести залог за бизнесмена Сергея Полонского, который сейчас находится в камбоджийской тюрьме и после драки с которым Лебедев стал обвиняемым по уголовному делу. Сам Сергей Полонский в интервью "Вестям" на телеканале "Россия-1" выразил уверенность в том, что суд над ним уже состоялся.

Члены экипажа, которые предположительно пострадали от действий бизнесмена, забрали свои заявления после извинений и компенсации. Тем не менее по законам Камбоджи уголовное дело против Полонского не может быть закрыто. Для этого нужно решение суда.

НС

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