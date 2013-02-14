Дмитрий Медведев в день влюбленных рассказал о личном опыте

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14 февраля 2013, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

На встрече Дмитрия Медведева со студентами Сибирского федерального университета один из учащихся этого вуза попросил совета у главы правительства, как влюбить в себя девушку.

«У меня, конечно, как у любого человека, много чего было. Надеюсь, что еще будет. Могу сказать, что когда ты учишься в университете и когда ты еще совсем молодой, может быть, даже свои чувства ты оцениваешь иначе. Именно поэтому студенческая пора - она самая прекрасная. Я думаю, что вам, если у вас сейчас такая пора, нужно быть настойчивым. Абсолютно серьезно говорю. Знаю по собственному опыту. Если проявляешь настойчивость в этом деле, всегда достигаешь результата, если ты конечно по настоящему любишь человека и хочешь быть с ним вместе», - сказал глава правительства, передает ria.ru.



Напомним, Медведев и его супруга Светлана знают друг друга со школы, где они учились в одном классе. У них сын Илья (1995 г.р.).



