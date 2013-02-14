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14 февраля 2013, 10:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства Москвы.

Правительство российской столицы не дает никаких преимуществ "Банку Москвы", как это было при прежнем градоначальнике Юрии Лужкове. Об этом заявил в четверг мэр города Сергей Собянин.



По его словам в интервью "Коммерсанту", московские власти проводят аукционы по использованию финансовых свободных средств. За размещение таких депозитов город уже получил около 20 миллиардов рублей доходов, подчеркнул Собянин.



Вместе с тем столичный градоначальник считает нецелесообразным заниматься разбором ошибок своего предшественника Лужкова, как и всей прежней московской власти. Те проблемы, которые в городе остаются, надо знать и решать, добавил мэр Москвы.