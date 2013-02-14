Из-за снежных заносов и метели закрыта автотрасса на Алтае

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14 февраля 2013, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ВГТРК.

В Алтайском крае из-за снежных заносов и плохой видимости в четверг закрыто движение пассажирского и грузового транспорта по трассе Барнаул-Рубцовск. В настоящее время ведутся работы по расчистке трассы, скопления автотранспорта не наблюдается.

Об этом сообщает алтайский главк МЧС России. Сегодня синоптики прогнозируют в Алтайском крае сильный снег, метели, усиление ветра до 13-18 м/с.