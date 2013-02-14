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Глава ФМС оценил первый выход миграционного патруля на улицы Москвы
14 февраля 2013, 09:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В густонаселенных регионах России необходимы миграционные патрули. Такое мнение высказал глава ФМС Константин Ромодановский. Среди этих регионов чиновник назвал Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
По словам руководителя Федеральной миграционной службы в интервью, которое публикует сегодня "Российская газета", общественность необходимо привлекать для того, чтобы проводить разъяснительную работу с иностранными гражданами.
"АН" писали, что , что впервые миграционный патруль вышел на улицы Москвы во вторник. Как говорят в столичном Управлении ФМС, в перспективе его численность может быть увеличена до 600 человек.