Глава ФМС оценил первый выход миграционного патруля на улицы Москвы

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14 февраля 2013, 09:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.fms.gov.ru

В густонаселенных регионах России необходимы миграционные патрули. Такое мнение высказал глава ФМС Константин Ромодановский. Среди этих регионов чиновник назвал Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

По словам руководителя Федеральной миграционной службы в интервью, которое публикует сегодня "Российская газета", общественность необходимо привлекать для того, чтобы проводить разъяснительную работу с иностранными гражданами.



"АН" писали, что , что впервые миграционный патруль вышел на улицы Москвы во вторник. Как говорят в столичном Управлении ФМС, в перспективе его численность может быть увеличена до 600 человек.